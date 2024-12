Mercado: novela Abel Ferreira, recado a Pogba, Santos surpreendido e mais

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A segunda-feira (16) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Novela Abel. Na mira do Sporting, de Portugal, Abel Ferreira vai permanecer no Palmeiras em 2025, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira. Segundo o jornalista, o técnico tem sido ativo no planejamento do Verdão para a próxima temporada e foi decisivo para conseguir o "sim" de Facundo Torres. "Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo — o Abel não sai agora. Ou, pelo menos, não dá nenhum indício internamente no Palmeiras que vá sair", falou Hernan.

Será que vem? O atacante Alex Arce, artilheiro da LDU, comentou sobre a possibilidade de jogar pelo Palmeiras. Ele entrou na mira do clube paulista recentemente. "Quem não gostaria de jogar no Palmeiras?", disse ele à rádio Versus, do Paraguai. O alviverde sinalizou uma proposta de 4 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões) por Arce. A LDU, por sua vez, respondeu com uma contraproposta de 6 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões).

Pogba e Corinthians: especulações começaram a ganhar força Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Recadinho a Pogba. A Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, confirmou que negocia com o Corinthians para viabilizar a contratação do meio-campista francês Paul Pogba. A empresa explicou que negocia para um patrocínio que ajudará o clube a bancar a chegada do francês e mandou um recado ao atleta: "Você será bem-vindo ao Brasil, Pogba! Receberemos você de braços abertos".

Mercado são-paulino. Julio Casares, presidente do São Paulo, detalhou o andamento de três negociações envolvendo o Tricolor. Sobre Oscar, ele disse: "Nós queremos e gostaríamos, mas depende de uma posição familiar dele. É uma pessoa que está fora do Brasil há muito tempo, de repente prefere continuar". Wendell também foi tema: "É um atleta que está com muita vontade de vir, estive na Copa América e conversamos muito. Há alguns ajustes com o Porto, mas sinto que tem possibilidade". Por fim, Casares confirmou ter negado a saída de Luciano ao Santos.

Lucas Braga está de volta ao Santos após empréstimo no Japão Imagem: Fernanda Luz/AGIF

Santos surpreendido. Lucas Braga está voltando ao Santos após passar uma temporada no futebol do Japão. O atacante estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, que decidiu não exercer a opção de compra do jogador. A decisão, inclusive, pegou o Peixe de surpresa porque, internamente, havia a expectativa de que a diretoria do clube oriental ficasse com o atleta de 28 anos.

O futuro de Zé Rafael. O Santos está otimista pela contratação por empréstimo de Zé Rafael. O presidente Marcelo Teixeira se dá bem com a presidente Leila Pereira, e o Verdão aceitou abrir conversa pelo meio-campista. O Santos pensa até em recolocar Zé Rafael como armador. Ele, que tem outras propostas, quer decidir seu futuro com calma.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, tem diferentes propostas para sair Imagem: éRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Botafoguense cobiçado. Artur Jorge acumula ofertas para deixar o Botafogo, sendo uma delas do Qatar. "Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Já na semana da final da Libertadores, avisamos que o Artur havia recebido mais três ofertas: uma do México, uma da Europa e outra do Qatar. Passamos tudo para os dirigentes do Botafogo, mais uma vez com transparência. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético-MG, assim não haveria uma quebra de foco. O clube sempre soube das ofertas", revelou Hugo Cajuda, empresário do técnico português, em entrevista exclusiva ao UOL.

Quem terá John? Com futuro incerto no Botafogo para 2025, o goleiro John virou alvo de disputa de clubes europeus para a próxima temporada. Além do Galatasaray, Manchester United e Tottenham também estão de olho no arqueiro. Os rivais ingleses fizeram contatos nos últimos dias e entraram na briga pelo goleiro de 28 anos. As equipes consultaram valores e avaliam avançar no interesse.

Vegetti usou suas redes para desmentir declaração de presidente do Flu Imagem: Gil Gomes/AGIF

Fala daqui, desmente dali. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou em entrevista coletiva que Pablo Vegetti, atacante do Vasco, foi oferecido ao Tricolor Carioca durante a temporada. O vascaíno, no entanto, foi às redes sociais para desmentir o mandatário. "Nem eu e nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente e/ou scout do Fluminense, nem no meio do ano nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento e/ou aprovação", escreveu o atleta.

Fora dos planos. O Cruzeiro não vai exercer a opção de compra pelo atacante Gabriel Verón, que está emprestado do Porto, de Portugal, informou o colunista André Hernan no De Primeira. O time português até topou baixar a pedida pelo jogador, mas o desconto não convenceu a diretoria da Raposa a fazer negócio.

Trio fora do Flu. A passagem de Felipe Melo no Fluminense terminou. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt confirmou que o zagueiro não seguirá no clube após mais de três temporadas. Diogo Barbosa e John Kennedy também estão de saída: o lateral recebeu proposta do Fortaleza, enquanto o atacante está perto do Pachuca, do México.

Novidade no Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, confirmou a contratação do meio-campista argentino Pol Fernández, que se despediu na última terça do Boca Juniors. Formado nas categorias de base do clube argentino, o meio-campista foi promovido para o profissional em 2011. Desde então, foi emprestado quatro vezes (Rosario Central, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz e Cruz Azul), além de ter sido vendido em definitivo para o próprio Godoy Cruz, no ano de 2016.