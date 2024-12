Mário Bittencourt admite interesse do Fluminense na contratação de Richarlison

Visando o planejamento do Fluminense para a temporada de 2025, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira. Entre os principais assuntos, o mandatário admitiu o interesse do Tricolor Carioca no atacante Richarlison, atualmente no Tottenham e que já defendeu as cores do time das Laranjeiras.

"É um momento de muitos nomes, muitos atletas. Muitos são oferecidos aqui, as pessoas oferecem e diz que estamos avaliando. O que temos de concreto hoje é que nos manifestamos o interesse formal no Richarlison. Sabemos que ele tem interesse em voltar à Seleção. Tenho uma ótima relação com ele e eu o trouxe como vice-presidente de futebol lá trás. Fizemos o primeiro documento ao clube inglês, perguntando sobre a possibilidade de negociá-lo", disse Mário Bittencourt.

Após ser artilheiro da Série B com o América-MG em 2015, Richarlison foi para o Fluminense em 2016. Por lá, o atacante permaneceu durante duas temporadas, quando acumulou 67 jogos, 19 gols e quatro assistências.

Depois, Richarlison rumou à Inglaterra para defender o Watford. O brasileiro se destacou em sua primeira temporada e logo se transferir ao Everton, onde ficou por quatro anos antes de ir ao Tottenham, seu clube atual.

Nesta temporada, Richarlison tem sofrido com lesões e disputou apenas sete jogos, tendo marcado um gol e feito uma assistência.