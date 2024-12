Lutador de MMA é preso logo após sofrer nocaute no Shooto Brasil; entenda

Eliel dos Santos viveu um pesadelo na última sexta-feira (13). O lutador foi nocauteado por Cleverson Silva no primeiro round do Shooto Brasil 127, evento realizado no Rio de Janeiro, e ao sair do show, foi preso por agentes da Polícia Civil e Federal. De acordo com o 'G1', o atleta era procurado por agredir a ex-mulher e tinha um mandado de prisão contra ele por violência doméstica no Amapá.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Eliel descumpriu medidas legais referentes ao caso de agressão contra a ex-mulher, como a violação da tornozeleira eletrônica, e não obedeceu a medida protetiva que determinava seu distanciamento dela. Com a ordem para efetuar a prisão do lutador partindo do Juizado de violência doméstica do Tribunal de Justiça do Amapá, os policiais aguardaram o mesmo do lado de fora do evento. No momento da abordagem, o veterano não resistiu à ação dos agentes.

Registro de Eliel no MMA

Eliel dos Santos, de 39 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2004 e construiu um cartel composto por 20 vitórias e 19 derrotas.

Eliel dos Santos, o "Topete Dourado", foi nocauteado por Cleverson Silva no Shooto Brasil 127, sexta, e terminou atrás das grades. O atleta era procurado por agredir ex-companheira no Amapá. pic.twitter.com/4sT3wkskhh

- Guilherme Cruz (@guicruzzz) December 16, 2024