Jogar no Brasil? Sensação da Copa Intercontinental não se anima muito

Dribles desconcertantes em Barboza e Adryelson e um chute com categoria no canto de John. Quem ainda não conhecia Idrissi no Brasil, passou a conhecer. Meia habilidoso, o marroquino de 28 anos do Pachuca (MEX) teve seu nome bastante falado nas redes sociais após ser o melhor em campo na vitória dos mexicanos por 3 a 0 sobre o Alvinegro na Copa Intercontinental.

Descobriu-se, inclusive, que ele pode assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro, já que no meio de 2025 seu atual vínculo com o Pachuca se encerra. Porém, apesar de estar fazendo sucesso, o jogador, pelo menos por ora, não se anima muito com a ideia de jogar no futebol brasileiro.

Não sei. A verdade é que, para mim, ir para a Europa, do outro do lado do mundo, já era algo muito raro. Agora estou no México e estou muito feliz lá. Mudar outra vez para outro lado do mundo eu não sei. São coisas que não dá para pensar antes porque o jogador vive partida a partida, dia a dia, e chegam ofertas de qualquer parte. Se chegar, tem que pensar e nada mais que isso. Brasil é um país muito lindo e muito importante.

Issidri, ao UOL, após a classificação para a final contra o Real Madrid

Idrissi sobre final com Real Madrid: 'Ter fé'

Se o Pachuca já não foi considerado favorito nas quartas e nas semifinais, agora não há nem debate sobre o fato de que eles serão os franco-atiradores na final contra o poderoso Real Madrid.

Idrissi, porém, não acredita que o jogo já esteja resolvido antes de entrar em campo na próxima quarta-feira (18) no estádio Lusail, no Qatar. O meia, em outras palavras, praticamente utilizou a velha expressão de que "o futebol é uma caixinha de surpresas".

Por isso o futebol é muito lindo, porque podem acontecer coisas que não se imagina antes da partida. Tem que ter fé. Em nossas partidas mostramos que temos fé, estamos sempre lutando. Chegamos com muita fé e estamos muito felizes que ganhamos os dois jogos.

Idrissi

O marroquino acredita que, além de aplicar muita garra, o Pachuca precisa agora descansar para enfrentar os espanhóis após a maratona de jogos.

Tivemos duas partidas em quatro dias, mais as circunstâncias da viagem. Teremos quatro dias para recuperar e focarmos, porque enfrentaremos o maior clube do mundo. Temos muito respeito pelos jogadores que virão porque, afinal, jogam no lugar que todos os jogadores gostariam de jogar. É momento de lutar outra vez.

Idrissi

'Vini Jr. é um grande exemplo para qualquer jogador'

Idrissi não esconde sua admiração pelo brasileiro Vinícius Júnior. Na avaliação do marroquino, o atacante do Real Madrid tem alegria em campo e é um exemplo para os jogadores de futebol.

Para mim o Vinícius é um dos jogadores mais interessantes do mundo. A qualquer momento pode mudar a partida. Está sempre feliz no campo, é um grande exemplo para qualquer jogador sobre desfrutar o futebol dentro de campo, mas o Real Madrid tem muito bons jogadores em qualquer posição.

Idrissi

Quem é Idrissi

Idrissi nasceu na Holanda, na cidade de Bergen op Zoom. Ele chegou a defender a seleção holandesa nas categorias de base, mas como tinha ascendência marroquina, foi convocado pelo Marrocos aos 19 anos e, a partir dali, decidiu se naturalizar.

Antes de chegar ao Pachuca, o meia jogou pelos holandeses Groningen, AZ, Ajax e Feyenoord, e pelos espanhóis Sevilha e Cádiz.