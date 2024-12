Indicados ao Fifa The Best: veja quem disputa prêmio de melhor do mundo

Os vencedores do prêmio The Best Football Awards 2024 serão conhecidos nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília). A premiação vai acontecer em um jantar de gala, em Doha, no Qatar.

As principais categorias da premiação

Melhor jogador

Melhor jogadora

Melhor treinador (futebol masculino)

Melhor treinador (a) (futebol feminino)

Melhor goleiro

Melhor goleira

Veja finalistas ao The Best masculino

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Valverde (Uruguai), Real Madrid Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

(Alemanha), Bayer Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

(Inglaterra), Real Madrid Kylian Mbappé (França), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Mbappé (França), Paris Saint-Germain/Real Madrid Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

(Espanha), Barcelona Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

(Espanha), Manchester City Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (aposentado)

(Alemanha), Real Madrid (aposentado) Vinícius Jr (Brasil), Real Madrid

Veja finalistas ao The Best feminino

Aitana Bonmatí (Espanha), Barcelona

(Espanha), Barcelona Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli /Orlando Pride

Banda (Zâmbia), /Orlando Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

(Noruega), Barcelona Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

(Inglaterra), Barcelona Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Shaw (Jamaica), Manchester City Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

(Inglaterra), Manchester City Lindsey Horan (EUA), Olympique Lyonnais

(EUA), Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (EUA), Chicago Red Stars

(EUA), Chicago Red Stars Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal

(Espanha), Barcelona/Arsenal Naomi Girma (EUA), San Diego Wave

(EUA), San Diego Ona Batlle (Espanha), Barcelona

(Espanha), Barcelona Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona

(Espanha), Barcelona Sophia Smith (EUA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/ Olympique Lyonnais

(Malawi), Paris Saint-Germain/ Trinity Rodman (EUA), Washington Spirit

Veja finalistas ao prêmio de melhor treinador (masculino)

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

(Argentina), Argentina Luis de la Fuente (Espanha), Espanha

Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

Veja finalistas ao prêmio de melhor treinador (feminino)

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

(Suécia), Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (Japão), Japão

(Japão), Japão Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

(Espanha), Barcelona/Washington Spirit Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

(França), Paris FC Sonia Bompastor (França), Olympique Lyonnais /Chelsea

Veja finalistas ao prêmio de melhor goleiro

Andriy Lunin (Ucrânia), Real Madrid

(Ucrânia), Real Madrid David Raya (Espanha), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

(Argentina), Aston Villa Gianluigi Donnarumma (Itália), Paris Saint-Germain

(Itália), Paris Saint-Germain Mike Maignan (França), AC Milan

(França), AC Milan Unai Simón (Espanha), Athletic Club

Veja finalistas ao prêmio de melhor goleira

Alyssa Naeher (EUA), Chicago Red Stars

(EUA), Chicago Red Stars Ann-Katrin Berger (Alemanha), Chelsea/ NJ /NY Gotham

Berger (Alemanha), Chelsea/ /NY Ayaka Yamashita (Japão), INAC Kobe Leonessa /Manchester City

(Japão), Kobe /Manchester City Cata Coll (Espanha), Barcelona

(Espanha), Barcelona Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/Paris Saint-Germain

Como funciona o The Best Votação define os melhores de cada categoria. Os vencedores foram decididos por um sistema de votação, com participação de torcedores, atuais capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, além de profissionais de mídia — cada grupo tem peso de 25% da pontuação final. O conselho técnico da Fifa escolhe os finalistas.