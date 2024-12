Histórias censuradas, pastel e melhor em campo: amigos enaltecem Adriano

Do UOL, no Rio de Janeiro

Adriano se despediu oficialmente do futebol em uma grande celebração no domingo, no Maracanã. Os ídolos, muito amigos do Imperador, enalteceram as histórias dele em campo e principalmente fora dele. Algumas delas, claro, censuradas, mas muitas sobre a forte ligação que tiveram ao longo da carreira.

Estou muito feliz de rever meus amigos. Ainda mais no Maracanã. Vocês não sabem a emoção que eu tenho. Muito gratificante isso tudo. Papai do céu sabe o que faz.

Adriano

Pastel, segredos e fim da cerveja

Vários amigos preferiram não revelar muitas histórias. "Censuradas", definiu Ronaldo Fenômeno. Adriano foi intenso dentro e fora do campo.

Futebolística, 2009. As outras não importam.

Petkovic

Eu levei ele para Atalaia a primeira vez, passou sábado e domingo, e não conseguiu dormir. Minha esposa: 'Socorro, pelo amor de Deus'. Foi de bar em bar em Atalaia, abrindo os bares. Acabou o danone.

Aloísio Chulapa

(Quando morou comigo) Ele se comportou melhor que o Vampeta. Temos várias histórias. Todas censuradas.

Ronaldo

A recuperação na volta ao Flamengo foi lembrada também. Ele retornou em maio de 2009 e fez 48 jogos e 34 gols antes de deixar o clube para ir à Roma. Em 2012, voltou mais uma vez em passagem conturbada, mas não chegou a entrar em campo.

Trabalhei com ele em um período que tentamos recuperar o Adriano para voltar a campo. É um ídolo da nação rubro-negra, um cara marcado na história, mente e coração do torcedor. Tenho essa admiração por ele, campeão brasileiro, gols maravilhoso, seleção. É um momento de confraternizar tudo isso. Festa linda e momento de rever amigos. Recebemos ele novamente para tentar recuperar, ele voltar a jogar. É uma pessoa maravilhosa, coração maravilhoso, carisma incrível, ídolo. Pena que não conseguimos colocar ele para jogar, não teve o tempo hábil. Ele ainda com problema de recuperar da cirurgia no tendão. Mas que bom que ele voltou mais na frente.

Zinho

História do Didico tem várias, algumas eu posso contar. Uma que lembro é do jogo contra o Atlético-MG, que foi muito importante para nós, se ganhassem aquele jogo assumiriam a liderança. Estávamos cabisbaixos no vestiário e nesse dia o Adriano chamou a responsabilidade para ele. Falou com a gente, que eles tinham muitos torcedores, mas nós temos mais de 40 milhões. Tomou uma atitude diante do grupo que não esperávamos e fez com que ganhássemos aquele jogo para acreditar mais no título.

Angelim

A vozinha dele levava pastelzinho para a gente todo treino, dentro do potinho de sorvete. Ela vinha: "Vem cá que a vovó trouxe pastel". O Adriano apesar, de ser um jogador meio rebelde, tem um coração muito grande.

Ibson

Todas as vitórias foram bonitas. Depois, ele decidiu voltar ao Brasil, tivemos que aceitar a escolha dele. É um dos melhores com quem joguei.

Materazzi

O que mais eles falaram?

Homenagem pela história dele no futebol. Poderia ter ido muito mais longe, mas por problemas pessoais e de contusão não foi possível. Ele merece uma atenção dessa. Não tenho muitas histórias, vi ele começar no Flamengo, tive oportunidade depois como treinador de levá-lo para alguns lugares, mas não deu certo. No momento que fui em 2010 ele tinha saído. Nunca nos encontramos para trabalhar junto.

Zico

Todo grande jogador merece esse último momento. Adriano é um jogador atípico, oito anos depois só estamos aqui. Mas o carinho é o mesmo, é um jogador gigante. Quando ele estava subindo da base eu estava quase indo embora do Flamengo, jogamos um ou dois anos juntos. Temos muita relação na seleção brasileira, Roma também. O Adriano é querido por todos e por isso estão todos aqui com muito prazer.

Juan

Por mim ele não pararia de jogar. Que seja uma grande festa e despedida em grande estilo.

Vagner Love

Para mim é uma honra participar dessa última batalha do imperador. Vim para guerrear com ele e por ele. O Adriano merece tudo isso, é um cara do bem. Nós, que conhecemos bem o Adriano, sabemos o coração que ele tem. Foi muito feliz na Itália, tem uma história muito bonita no Flamengo. Me senti honrado em participar disso.

Romário