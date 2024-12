Goleiro do Vasco, Léo Jardim sonha com retorno à Seleção Brasileira

Um dos grandes destaques do Vasco na temporada, o goleiro Léo Jardim sonha com o retorno à Seleção Brasileira. Em entrevista à Vasco TV, o atleta de 29 anos admitiu saber que é difícil, mas trabalha para atingir o objetivo.

"Sempre temos a expectativa, mas sei que existem muitas variáveis. São muitas opções, momento de jogador, escolha de treinador... A gente sempre trabalha com esse objetivo e tem a expectativa, mas não sabe quando e se vai acontecer. O importante é você trabalhar bastante e estar pronto para quando surgir a oportunidade estar pronto", falou.

?1?? Atuação horas depois do nascimento da filha, decisivo em disputas de pênaltis, atuações gigantes e convocação para a Seleção Brasileira. Léo Jardim, que completou 100 jogos pelo Cruzmaltino, analisou 2024 em comparação ao ano anterior. A VascoTV conversou com o nosso... pic.twitter.com/AUZdL9T15F ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 15, 2024

A última convocação de Léo Jardim aconteceu em março deste ano, quando substituiu Ederson, cortado por lesão, e representou o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O goleiro, no entanto, não chegou a entrar em campo.

"Sem sombra de dúvidas é meu melhor momento (na carreira). Na verdade posso dizer que essas são minhas duas melhores temporadas da carreira. Foi minha maior sequência de jogos também, então com certeza é o melhor momento da minha carreira", disse.

Com o fim da temporada no Brasil, Léo Jardim está aproveitando suas férias em Orlando, nos Estados Unidos. Ele se reapresenta ao Vasco no começo de janeiro.