Fim da era Guardiola no City? 'Excesso de vitória faz mal', afirma Trajano

A grave crise do Manchester City de Pep Guardiola é sinal de que ninguém ganha sempre e que excesso de vitória também faz mal, disse o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Você não vai ganhar todas as conquistas, chega uma hora que faz mal.

Chega uma hora que você não vai ganhar o tempo inteiro, não vai ser invencível, não vai ser campeão o resto da vida, e aí vem uma série de problemas.

José Trajano

Trajano fez um paralelo entre o momento do City com a temporada do Palmeiras de Abel Ferreira — a primeira que termina sem grandes conquistas desde a chegada do português.

O Palmeiras foi muito mal no final do ano, o ano do Palmeiras foi mal, não é? Depois de uma trajetória, não se pode negar a trajetória do Abel Ferreira à frente do Palmeiras, pelo contrário, tem que louvar, bater palma, né?

Mas a coisa das conquistas e vitórias às vezes cansa, traz problemas novos. É o que está acontecendo com o Guardiola.

José Trajano

Guardiola vive o pior momento da carreira como treinador após empilhar títulos pelo Manchester City na Inglaterra.

Os azuis de Manchester perderam oito dos últimos 11 jogos e despencaram para a quinta colocação no Campeonato Inglês.

Sócio na base do São Paulo? 'Isso precisa ser explicado', diz Arnaldo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, precisa explicar a possível parceria da base do clube com o empresário grego Angelos Marinakis, cobrou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O presidente não fala, só posta coisas no Instagram. Essa possibilidade se revela depois de dois encontros confirmados do Casares com o milionário proprietário do Nottingham Forest, que aliás vai muito bem na Inglaterra, e aí ter uma sociedade na base, um sócio na base, isso é inédito no futebol brasileiro e precisa ser muito bem explicado.

É como colocar a galinha dos ovos de ouro já nas mãos de outra pessoa.

Não é só uma questão de prestação de contas ao Conselho Deliberativo, que tem que aprovar esse tipo de situação, claro, mas uma prestação de contas à torcida do São Paulo. Que tipo de parceria seria essa?

Arnaldo Ribeiro

Veja o comentário:

Palmeiras: Questão salarial torna saída de Abel muito difícil, diz Lavieri

Alvo do Sporting, de Portugal, Abel Ferreira deve ficar no Palmeiras em 2025, afirmou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Segundo o colunista, o alto salário do técnico português no Verdão é impeditivo para o seu ex-clube.

O Abel fica. Acho muito difícil que saia porque o Abel ganha um salário que o Sporting não é capaz de pagar.

O Abel e a comissão técnica dele ganham muito dinheiro — R$ 3 milhões mais ou menos por mês. É algo que o Sporting não paga. Eu acho muito difícil [ele sair].

Além disso, Abel já trabalha no planejamento da próxima temporada do Palmeiras.

Ele, inclusive, estendeu em uma semana a permanência dele no Brasil para fazer a reformulação, junto com o Anderson Barros e com a Leila.

Danilo Lavieri

Assista ao vídeo:

