Ex-São Paulo é anunciado como novo treinador do elenco sub-15 do Ceará

Nesta segunda-feira, o Ceará anunciou que Bruno Cortez será o novo treinador da equipe sub-15. O ex-jogador, que teve passagens por São Paulo e Grêmio, pendurou as chuteiras neste ano.

"É com muita alegria e gratidão que recebi essa oportunidade de iniciar minha carreira como treinador no sub-15 do Ceará. Após 20 anos como atleta profissional, viver esse novo momento como técnico é algo muito especial e para o qual eu me preparei muito, realizando cursos e acompanhando o trabalho de outros grandes profissionais", comentou Cortez.

"Estou motivado e focado em desenvolver uma metodologia própria que, não apenas forme atletas competitivos, mas também ajude no crescimento pessoal de cada jogador. Minha expectativa é implementar uma ideia de jogo intensa, dinâmica e com muita personalidade, para que essa equipe sub-15 construa sua identidade dentro e fora de campo. Estou honrado por vestir as cores do Ceará neste desafio e preparado para dar o meu melhor", finalizou.

Em 2024, o Ceará sub-15 foi campeão do Campeonato Cearense e da Copa Nordestinho. Tiago Alves, técnico da categoria neste ano, será responsável pelo sub-17 do Vozão a partir de 2025.

Cortez defendeu as cores do São Paulo de 2012 a 2017 e foi campeão da Copa Sul-Americana em sua temporada de estreia. Pelo Grêmio, o jogador conquistou a Libertadores de 2017, além de quatro campeonatos gaúchos e uma Recopa Sul-Americana.