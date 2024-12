Ex-rival de ambos, Jan Blachowicz prevê vitória de Poatan em possível luta com Ankalaev

O próximo passo de Alex Pereira no UFC ainda é desconhecido. Entretanto, a tendência é que o brasileiro defenda o cinturão dos meio-pesados (93 kg) contra o desafeto Magomed Ankalaev na próxima rodada. Caso este cenário se concretize, 'Poatan' deve se manter soberano no posto de campeão. Ao menos é isto que garante Jan Blachowicz. Com a experiência de quem já enfrentou ambos no octógono mais famoso do mundo, o ex-campeão polonês aposta suas fichas em uma vitória do striker paulista sobre o wrestler russo.

Em entrevista ao canal 'Home of Fight', o veterano deu a entender que a atual versão de Ankalaev não seria páreo para destronar Poatan. Vale ressaltar que Blachowicz travou duelos bastante equilibrados contra ambos, empatando sua luta contra o russo e perdendo para o brasileiro na decisão dividida dos juízes. Desta forma, Jan explica que para derrotar o atual campeão até 93 kg, Magomed teria que implementar algumas mudanças no seu estilo de luta.

"Se o Ankalaev lutar (com o Poatan) da forma que lutou com o Rakic na última luta, ele vai perder a luta. Ele precisa fazer algo mais. Ele é um bom lutador, mas não é o suficiente para (lidar) com o Pereira nesse tipo de estilo, ele precisa mudar. Ele precisa ser mais - acreditar mais no que faz, acho que ele não acredita. Ele quer somente vencer a luta, mas não recebe muitos socos. Ele é bem cuidadoso no que faz, e acho que esse estilo, contra o Pereira, não vai funcionar. Ele disse a mesma coisa (que iria mudar) antes da luta com o Rakic, que veríamos um novo Ankalaev, mas todos viram que essa luta foi muito chata. Eu quase dormi. Agora (apostaria) no Pereira. Há três lutas, eu iria escolher o Ankalaev (para vencer), mas agora vou de Pereira", opinou Jan.

Próximo da fila?

Atual número 4 do ranking, Blachowicz está de olho em uma nova oportunidade de competir pelo cinturão. Afastado há um ano e meio para tratar uma série de lesões, o polonês volta a competir contra o prospecto Carlos Ulberg. O embate está agendado para o UFC Londres, no dia 22 de março de 2025. Em caso de vitória, Jan pode se credenciar como o próximo da fila pelo cinturão para encarar o vencedor do possível confronto entre Poatan e Ankalaev.