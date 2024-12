Ex-campeão, Adriano Moraes enfrenta japonês por cinturão vago do ONE em março

Em setembro desta temporada, Demetrious Johnson anunciou sua aposentadoria do MMA profissional. Como consequência direta disso, o cinturão peso-mosca (61 kg) do ONE Championship, que pertencia ao veterano, ficou vago. Atento à situação, a liga asiática já escalou os dois competidores que irão duelar pelo título mundial da categoria. Ex-campeão, o brasileiro Adriano Moraes mede forças contra o japonês Yuya Wakamatsu. O confronto está agendado para o dia 23 de março de 2025.

O anúncio do combate foi realizado nesta segunda-feira (16) pela própria companhia através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A disputa pelo cinturão vago entre Adriano e Wakamatsu reforça o card do 'ONE 172', que será sediado na 'Saitama Super Arena', no Japão. Sendo assim, o brasileiro competirá em território hostil, já que seu oponente será o 'lutador da casa' na ocasião.

"Batalha pela coroa! Ex-campeão mundial de MMA dos pesos-moscas do ONE, Adriano Moraes busca recuperar o trono vago em território inimigo em uma revanche contra Yuya Wakamatsu no dia 23 de março, no ONE 172. Será que o 'Little Piranha' irá vingar sua derrota e conquistar o ouro, ou o brasileiro irá começar seu quarto reinado no título mundial?", destacou o perfil oficial do ONE nas redes sociais.

Velhos conhecidos

Adriano e Yuya já tiveram seus caminhos cruzados no MMA profissional recentemente, e também já em disputa pelo cinturão do ONE. Em março de 2022, na condição de então campeão da empresa, o brasileiro defendeu seu posto ao finalizar o oponente japonês no terceiro round, em duelo sediado em Singapura. Quase três anos depois, Wakamatsu terá a chance de dar o troco em Moraes e, para isso, contará com o apoio dos fãs que lotarão a 'Saitama Super Arena' para a revanche.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ONE Championship (@onechampionship)