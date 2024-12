Cafu e Ronaldinho protagonizam jogo beneficente com 20 gols no Pacaembu

Astros do futebol brasileiro, os ex-jogadores Cafu e Ronaldinho Gaúcho promoveram o "Desafio das Estrelas 2024", jogo beneficente que ocorreu no sábado (14), em São Paulo, e reuniu diferentes nomes famosos do esporte do entretenimento.

Como foi?

A partida foi disputada no Pacaembu e acabou em 11 a 9 para o time do ex-lateral. O evento com 20 gols, que marcou a reinauguração do gramado do tradicional estádio paulista, foi patrocinado pela rede social Threads — a empresa selecionou duas pessoas para entrar em campo e atuar ao lado das estrelas.

Tanto Cafu quanto Ronaldinho balançaram as redes no duelo, que contou com a presença de uma série de famosos: Zé Roberto, Lugano, Marcos Assunção, Madson, Aranha e Zetti foram alguns dos esportistas presentes.

Nomes do entretenimento também participaram, como o cantor MC Kekel, o apresentador Fred Bruno e o influenciador Fausto Carvalho, conhecido como "Menzinho".

Campeã, a equipe de Cafu venceu por uma boa causa, já que R$ 100 mil foram doados pelo time para uma instituição de caridade.