Brasileiro ex-São Paulo faz jogada de gol 'maradoniano' pelo Napoli; veja

O atacante David Neres fez uma jogada à la Maradona na vitória do Napoli no final de semana (assista abaixo).

O que aconteceu

Ex-São Paulo, o brasileiro de 27 anos "incorporou" o ídolo argentino no lance do gol da virada. O duelo com a Udinese estava empatado por 1 a 1 até que o camisa 7 recebeu a bola na esquerda na marca dos 20 minutos do segundo tempo.

Ele arrancou, passou por três marcadores, invadiu a área e decidiu sozinho. O atacante teve o chute travado no primeiro momento e até chegou a pedir para um companheiro sair da frente para ele conseguir completar a jogada.

Neres bateu cruzado e contou com a ajuda de um adversário, que mandou contra o próprio gol. Apesar de o brasileiro ter sido responsável por toda a jogada, foi creditado como gol contra de Giannetti. O placar terminou 3 a 1 para o Napoli, que ocupa a vice-liderança da Serie A.

'Maradoniano', escreveu o jornal AS sobre o lance. Neres também foi exaltado nas redes sociais pela semelhança da jogada com as arrancadas que o craque argentino dava na época em que defendia o time italiano.

DAVID NERES MANDA IN TILT #UdineseNapoli pic.twitter.com/S6Gy7comE3 -- Lega Serie A (@SerieA) December 15, 2024

Neres está em sua primeira temporada no Napoli. O Cria de Cotia chegou à Itália na última janela de transferências após defender o Benfica por dois anos. Na europa desde 2016, ele também passou por Ajax e Shakhtar Donetsk.