Dana White garante realização de luta entre Jon Jones e Tom Aspinall no UFC em 2025

Ao que parece, uma das maiores novelas do MMA na atualidade pode chegar ao fim em breve. Sempre disposto a realizar grandes lutas, Dana White já deixou claro seu desejo de transformar a luta Jon Jones vs Tom Aspinall em realidade. E, no último sábado (14), na coletiva de imprensa pós-UFC Tampa, o presidente da organização deu uma notícia animadora para uma parte dos fãs e dos profissionais sobre o combate.

Ao ser questionado por um repórter sobre o status da aguardada luta entre os campeões linear e interino do peso-pesado, Dana frisou que a realização dela é a prioridade do UFC na temporada 2025. É bem verdade que Jones constantemente descarta enfrentar o britânico, alegando não ter nada a ganhar em termos de legado se vencê-lo.

Não satisfeito, o veterano adiantou que só aceitará encarar o rival se o UFC lhe oferecer uma proposta das mais valiosas. No topo da divisão, o americano informa que a única superluta que lhe interessa é contra Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg). De todo modo, Dana não parece preocupado com a postura do profissional. Tanto que o cartola garantiu que o duelo Jones vs Aspinall será realizado.

"100% (prioridade). Eu acho que é provavelmente a maior luta da história dos pesados e é algo enorme na história da empresa também. É uma grande luta. Desde o primeiro dia, tenho certeza de que Jon Jones faria essa luta. Antes mesmo da luta, eu disse que se ele vencesse, não teria como Jon não fazer essa luta. Jon Jones não tem medo de lutar contra ninguém e isso é um fato. Sim, eu diria 100% (garantido)", declarou o presidente do UFC.

Registro de Jones e Aspinall no MMA

Jon Jones, de 37 anos, é integrante do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta', Stipe Miocic e Vitor Belfort.

Tom Aspinall, de 31 anos, é um dos melhores lutadores de MMA da atualidade. O britânico iniciou sua trajetória no esporte em 2014, estreou no UFC em 2020 e conquistou o cinturão interino do peso-pesado em 2023. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 15 vitórias, sendo todas por via rápida (12 por nocaute e três por finalização), e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkov, Andrei Arlovski, Curtis Blaydes, Marcin Tybura, Sergei Pavlovich e Serghei Spivac.