Cuiabá anuncia que quatro jogadores não seguem no clube para a temporada 2025

Nesta segunda-feira, o Cuiabá anunciou as saídas de Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Ramon e Fillipe Augusto. Os três primeiros estavam emprestados e devem retornar aos clubes que pertencem, enquanto Fillipe não teve seu contrato estendido.

As saídas dos meias Lucas e Gustavo já haviam sido antecipadas antes do fim do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Portimonense, de Portugal, Lucas foi anunciado para compor o elenco do Dourado no dia 18 de janeiro deste ano. Durante o período, o jogador de 27 anos disputou 37 jogos, com três gols e seis assistências. Já Gustavo Sauer, este emprestado pelo Botafogo, chegou no dia 26 de agosto e defendeu a equipe em 11 jogos, mas passou em branco.

O Cuiabá comunica oficialmente as saídas dos atletas Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Ramon, que não terão seus vínculos de empréstimos renovados, e Filipe Augusto em término de contrato. O clube agradece aos profissionais e deseja boa sorte no decorrer das respectivas... pic.twitter.com/VAEyvbrr6Q ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 16, 2024

O lateral esquerdo Ramon, por sua vez, atuou 46 vezes com a camisa do Cuiabá e marcou dois tentos, além de ter deixado quatro assistências. Agora, o atleta retorna ao Olympiacos, da Grécia.

Por fim, Filipe Augusto foi liberado após seu contrato chegar ao fim. O jogador defendeu o Dourado nas duas última temporadas, somando 69 partidas. No entanto, sem gols e assistências ao longo do período.