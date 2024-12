Corrida de camelos controlados por robôs é tradição e febre no Qatar

No Qatar, a Copa Intercontinental não tem chamado tanto a atenção da população local e tem sido mais uma atração para estrangeiro ver. Por aqui, a verdadeira tradição está em outro esporte: a Camel Race, que são as exóticas corridas de camelos controlados por robôs que desempenham a função de jóqueis.

O UOL conferiu de perto este evento e esteve no domingo (15) no Shahaniyah Camel Race Track, o principal camelódromo do país e que fica numa região desértica a cerca de 40 km da capital Doha.

Por lá, dezenas de camelos são preparados para as provas num local que é uma espécie de "box" deste esporte. É ali que robôs são colocados nas corcovas dos animais. Através deste mecanismo e munidos de um controle remoto, os treinadores guiam os bichos na pista.

Os robôs fazem a função de um jóquei. Há chicotes que são acionados automaticamente para que os camelos acelerem. Além disso, é acoplado também um rádio transmissor onde o treinador consegue se comunicar e dar instruções aos animais.

Na largada, os camelos conseguem atingir mais de 60 km/h. Porém, no decorrer da prova, a velocidade média fica entre 40 km/h e 50 km/h.

Geralmente, as corridas ocorrem às sextas e sábados, que são os dias que compõem o fim de semana no Qatar. O local, porém, é aberto à visitação e todos os dias há treinamentos.

A corrida de camelos é um dos esportes mais tradicionais do Qatar. A população gosta muito e sempre atrai muita gente. As provas são transmitidas na televisão.

Treinador de um dos camelos

Donos ganham milhares de dólares

Funcionário do comitê da corrida de camelos exibe o logotipo do órgão Imagem: Bruno Braz / UOL

As apostas esportivas são proibidas por lei no Qatar. Porém, nem por isso a corrida de camelos deixa de movimentar muita grana.

As premiações são dadas aos donos dos animais, que arrecadam milhares de dólares ou ganham carros de luxo nas competições mais importantes. Os camelos de mais destaque se valorizam e viram uma fortuna.

Os eventos especiais costumam atrair os xeques mais importantes do Golfo Pérsico, que ocupam a tribuna de honra do enorme complexo que abriga este esporte.

Há também um canal de televisão específico que transmite as corridas. Outra opção de acompanhar as provas é em veículos 4 x 4, que correm do lado de fora ao lado da pista dos camelos ao longo do trajeto num ritmo frenético de buzinas e gritos.

Crianças foram substituídas pelos robôs

Robôs são acoplados nos camelos e possuem chicotes que são acionados via controle remoto Imagem: Bruno Braz / UOL

O ponto mais estarrecedor é que até meados do século 21 os jóqueis dos camelos eram crianças por elas serem mais leves. Ao longo do tempo, porém, com a repercussão negativa do fato, os pequenos humanos foram substituídos pelos robôs.

Atualmente — ao menos no Shahaniyah Camel Race Track — há um controle e uma certa preocupação com questões de segurança.