Corinthians sonda Lucas Veríssimo, mas zagueiro quer completar temporada no Al-Duhail

O Corinthians demonstrou interesse em contratar o zagueiro Lucas Veríssimo já para janeiro. O Timão sondou o estafe do defensor, mas a tendência é que o atleta cumpra pelo menos essa temporada no Al-Duhail, do Catar.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Veríssimo não pensa em se transferir neste momento. Em meados de novembro, em entrevista exclusiva, o zagueiro já havia dito que se sente feliz e adaptado ao futebol do Catar.

Não está descartada uma nova investida do Corinthians no meio do ano, ao final da temporada catari, mas a diretoria não quer perder tempo e traça como prioridade a contratação de um zagueiro para agora, visando o Estadual e as primeiras fases da Copa Libertadores.

Veríssimo possui 28 jogos pelo Al-Duhail, sendo todos como titular. O beque tem contrato com o clube até junho de 2027.

O interesse do Corinthians pelo defensor foi noticiado inicialmente pela Rádio Craque Neto e confirmado pela Gazeta Esportiva.

Veríssimo se destacou no Santos entre 2016 e 2020 e foi negociado com o Benfica em 2021. Sua passagem pelo clube português foi atrapalhada por questões físicas, e o defensor reencontrou seu melhor futebol em 2023, quando defendeu o Corinthians por empréstimo em um período de 18 jogos.

O Timão tratava como certa a aquisição de Veríssimo em definitivo para 2024, mas acabou perdendo o zagueiro às vésperas da estreia do Campeonato Paulista, contra o Guarani. Na ocasião, clube e jogador contaram versões diferentes do acordo malsucedido.