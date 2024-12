Corinthians renova contrato de Luiz Fernando, jovem que está no radar de Ramón Díaz

O Corinthians acertou a renovação contratual do ponta Luiz Fernando, jovem da base que está no radar do técnico Ramón Díaz. O atleta treina com a equipe sub-20 neste momento, em preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O vínculo de Luiz Fernando, que era válido até agosto de 2026, agora vai até dezembro de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além da extensão contratual, Luiz Fernando recebeu uma valorização salarial por parte da diretoria e viu sua multa rescisória aumentar. Sua multa antiga era de 20 milhões de euros (R$ 128,7 milhões na cotação atual).

Luiz Fernando transitou entre as equipes sub-17 e sub-20 em 2024, além de ter sido relacionado para os jogos contra Vitória e Cruzeiro, na reta final do Campeonato Brasileiro.

O atleta fez parte de atividades do time de cima no dia a dia do CT Joaquim Grava nas últimas semanas da temporada. Veloz e habilidoso, o garoto tem chamado a atenção da comissão técnica.

Luiz nasceu em Taboão da Serra-SP no ano de 2007. O jovem deu seus primeiros passos no futebol no Cats (Clube Atlético Taboão da Serra) e no Red Bull Brasil (atual Red Bull Bragantino II).

O garoto chegou ao Corinthians em 2018, com apenas 12 anos, após ser aprovado em avaliações. O ponta se destacou na temporada de 2023 pelo sub-17 e, em 2024, passou a servir também ao time sub-20.