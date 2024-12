Conmebol divulga ranking de clubes para temporada de 2025; Palmeiras perde liderança

Nesta segunda-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o ranking de clubes para 2025, que será utilizado para definir os potes dos sorteios das fases preliminares e de grupos da Libertadores e da Sul-Americana de 2025. O sorteio das primeiras fases das competições serão realizados nesta quinta-feira, em Luque, no Paraguai, a partir das 12 horas (de Brasília).

O Palmeiras, líder do ranking de 2024, foi ultrapassado pelo River Plate e agora ocupa a segunda colocação, com 9012,6 pontos. O São Paulo aparece na oitava posição, com 5286,6 pontos. A equipe, inclusive, subiu uma posição, já que no último ranking estava em nono lugar.

Outros brasileiros que estão no top 10 são Flamengo, em quarto (7923,3), Atlético-MG, em sétimo (5507,7), Athletico-PR, em nono (5277) e Fluminense, em décimo (4974,6). Campeão da Libertadores, o Botafogo subiu do 49º lugar para o 21º e soma 3528,4 pontos.

Após chegar à semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians escalou quatro posições e entrou no top 20. O Timão possui 3787,5 pontos e está na 18ª posição. Logo em sequência vem o Santos, que perdeu quatro posições e tem 3693,8 pontos.

O ranking leva em conta o histórico dos times na Libertadores ou na Sul-Americana, além do desempenho dos clubes na última temporada em cada uma das competições.

Confira o top 10 do Ranking da Conmebol para 2025

1º River Plate



2º Palmeiras



3º Boca Juniors



4º Flamengo



5º Peñarol



6º Nacional-URU



7º Atlético-MG



8º São Paulo



9º Athletico-PR



10º Fluminense

Outros clubes brasileiros entre os 30 primeiros

11º Grêmio



15º Internacional



18º Corinthians



19º Santos



21º Botafogo



26º Cruzeiro