Com Mbappé, Real Madrid divulga relacionados para a decisão da Copa Intercontinental

O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira a lista de relacionados para a decisão da Copa Intercontinental, diante do Pachuca-MEX, na próxima quarta-feira, às 14h, no estádio Lusail. Dentre os 24 nomes, as principais novidades foram o meia Eduardo Camavinga e o atacante Kylie Mbappé, ambos vinham sendo descartados pela imprensa espanhola por estarem lesionados. O brasileiro Endrick também foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre Atalanta por 3 a 2, na Liga dos Campeões, na terça-feira. O Real Madrid não estipulou o tempo de recuperação do atacante, mas a tendência era que o francês ficasse ao menos dez dias de molho. Estar entre os relacionados em uma viagem até o Catar surpreende, mesmo se for uma aposta pensando na experiência do jogador, que já foi campeão do mundo com a França.

Já Camavinga está se recuperando de uma lesão nos músculos isquiotibiais na perna esquerda. Sua presença no Intercontinental também foi descartada pela imprensa espanhola. Como Ancelotti está tratando a competição com seriedade, o francês pode vir a ser uma aposta para o segundo tempo caso o Real não consiga confirmar o favoritismo.

Outra explicação plausível seria o fato de Ancelotti querer premiar seus jogadores considerados titulares em caso de título. No entanto, outros nomes não foram chamados, casos de Éder Militão, Dani Carvajal, Mendy e Alaba.

Os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior também voltaram recentemente de lesão, mas já atuaram pelo Real Madrid e mostraram que estão aptos para a decisão frente ao Pachuca. Endrick, que segundo o treinador precisa ainda de um pouco mais de experiência, estará com o grupo.

Confira os jogadores convocados pelo técnico Ancelotti para a final do Intercontinental:

Goleiros: Courtois, Lenin e Fran González

Defensores: Fran García, Vallejo, Rüdiger, Youssef, Asencio, Lucas Vázquez e Lorenzo.

Meias: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güller e Ceballos.

Atacantes: Vinicius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Enrick, Brahim Díaz, Víctor Muñoz e Gonzalo García.