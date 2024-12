Com gol de Paquetá, West Ham empata com o Bournemouth pelo Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, o West Ham empatou com o Bournemouth, em 1 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No Vitality Stadium, em Bournemouth, Lucas Paquetá abriu o placar para os Hammers, de pênalti, mas Ünal empatou para os mandantes com um golaço de falta no fim.

Com o empate, o West Ham chega a 19 pontos, ficando na 14ª colocação. O Bournemouth, por sua vez, perde a chance de colar no G4 da competição, com 25 pontos, em sexto lugar.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebe o Brighton, no sábado, às 12h (de Brasília). O Bournemouth, por sua vez, enfrenta o Manchester United, no domingo, às 11h, em Old Trafford.

O JOGO

O Bournemouth teve a primeira boa chance do jogo com Semenyo que, cara a cara, acertou a trave. O West Ham respondeu em contra-ataque com chute colocado de Bowen no travessão.

Os Hammers ficaram mais com a bola e Bowen teve outra oportunidade, desta vez defendida por Kepa. A melhor chance antes do intervalo, no entanto, foi do Bournemouth. Após chute de Semenyo e desvio na zaga, a bola sobrou para Ouattara, que viu Fabianski ser ágil e fazer bela defesa.

O time da casa começou melhor na segunda etapa e teve chute forte de Christie espalmado pelo goleiro do West Ham. O Bournemouth levou perigo novamente em cabeçada de Evanilson que Fabianski defendeu.

Só que aos 40 minutos, o VAR viu mão de Adams na área do Bournemouth, marcando pênalti. Na batida, Lucas Paquetá deslocou Kepa e abriu o placar.

Mas ainda houve tempo para os mandantes empatarem. Em cobrança de falta, Ünal fez um golaço para o Bournemouth, empatando a partida aos 44.