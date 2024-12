Com contrato até o meio de 2025, Coutinho mira títulos com o Vasco: "Almejar coisas grandes"

Em julho de 2024, o meia Phillipe Coutinho retornou ao Vasco por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. Com vínculo até junho de 2025, o jogador de 32 anos afirmou que almeja coisas grandes com o clube carioca, que quer brigar por títulos na próxima temporada.

"O clube almeja grandes coisas, os jogadores também. A gente vai ter tempo para se preparar e fazer um campeonato bom e buscar nossos objetivos. O Vasco quer brigar por coisas grandes, por títulos, por coisas importantes. Eu acho que essa é a mentalidade de todos os jogadores. Eu estou ali há seis meses e vejo isso no dia a dia, a entrega de todo mundo. Com certeza, a gente como um grupo vai almejar coisas grandes para o próximo ano", disse Coutinho, em entrevista à Vasco TV nesta segunda-feira.

O meia ainda avaliou a temporada do Vasco, semifinalista da Copa do Brasil. O Cruzmaltino também garantiu vaga na Sul-Americana 2025, após terminar o Campeonato Brasileiro na 10ª posição, com 50 pontos.

2024 marcou o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco da Gama após 14 anos. O mágico meia que sempre carregou a Cruz de Malta em solo europeu e por trás da camisa da Seleção Brasileira, pôde vivenciar novamente o Caldeirão vibrar com um dos seus gols e, claro, também pôde marcar... pic.twitter.com/9fJgcHko8S ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 16, 2024

"Muito feliz. Estou no clube que eu amo, onde eu queria estar. Conseguimos chegar na semifinal, por pouco não a gente não passou na Copa do Brasil, por pouco não chegamos na final. Um jogo (contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão) que era importante a gente vencer para garantir a Sul-Americana, um torneio importante que faz tempo que o Vasco não se classifica", afirmou o jogador.

Desde que retornou ao Vasco, Coutinho participou de 18 jogos, com três gols e uma assistência. Em 2025, o camisa 11 irá disputar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana pelo Cruzmaltino.