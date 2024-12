CBF elege Rafael Klein melhor árbitro do Brasileirão; veja o quarteto

A CBF diuvlgou nesta segunda-feira o melhor quarteto de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2024. O gaúcho Rafael Klein, integrante do quadro da Fifa, foi eleito o melhor árbitro da competição.

"É um motivo de muita alegria e orgulho ter sido escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, dentro de um quadro de arbitragem entre os melhores do mundo, em uma das competições mais difíceis do mundo. Me sinto muito honrado com esse reconhecimento e quero agradecer especialmente a Deus e à Comissão de Arbitragem pela confiança nas escalas. É seguir evoluindo para que a gente possa desempenhar um excelente trabalho para o futebol brasileiro", comemorou Klein, em nota divulgada pela CBF.

Além de Klein, a CBF também definiu Nailton Júnior e Neuza Back como melhores assistentes e Wagner Reway como principal árbitro de vídeo. Assim como o juiz gaúcho, os profissionais também são integrantes da Fifa.

"Me sinto lisonjeada em estar no melhor quarteto de arbitragem. O futebol é uma paixão nacional e merece ter árbitros de alto nível. Agradeço à CBF e à Comissão de Arbitragem por colocar o trabalho acima do gênero e me permitir atuar na principal divisão do futebol brasileiro", disse Neuza.

Rafael Ribeiro / CBF.

"É uma alegria indescritível fazer parte dessa premiação, sabendo da qualidade que a arbitragem brasileira tem. Prova disso foram as diversas competições internacionais com representantes nossos em destaque. Agradeço à Comissão de Arbitragem por cada oportunidade que me foi dada", celebrou Nailton.

"Me sinto profundamente feliz, visto que temos difícil missão de nos empenhar ao máximo para dar ao futebol brasileiro a maior justiça desportiva possível. Dedico esse prêmio à minha família, pilar importante em todo meu trabalho, minha esposa Márcia e meus filhos Julio e Ricardo, e também aos colegas de trabalho, especialmente a todos os VAR e AVAR do Brasileirão que trabalharam comigo", festejou Wagner.

Segundo a CBF, o quarteto foi definido de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão de Arbitragem da entidade.