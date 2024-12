Campeonato Brasileiro registra a segunda maior média de público da história

O Campeonato Brasileiro de 2024, que teve o Botafogo como campeão, superou pela segunda vez consecutiva a marca histórica de 25 mil torcedores por partida. A competição contou com mais de 10 de milhões de presentes nos estádios e média de 25.773 mil pagantes por duelo, a segunda maior da história. Se levar em conta apenas o público presente, o número subiria para 26.836.

Na temporada passada, a Série A obteve os melhores números de todos os tempos neste quesito: 26.519 pagantes por jogo. Antes das duas últimas edições, a média histórica da competição foi registrada em 1983, com 22.953 mil torcedores pagantes por confronto. Nesta edição, o Flamengo se sagrou campeão ao derrotar o Santos nas finais.

"Superar novamente a média histórica de 25 mil torcedores por partida é uma grande felicidade. Isso mostra o trabalho incansável da CBF, clubes, atletas, árbitros, patrocinadores e dirigentes para fazer a cada ano um campeonato ainda mais atraente, além de comprovar a credibilidade do Brasileirão junto ao nosso torcedor", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"O Brasileirão 2024 foi emocionante do começo ao fim, não só na disputa pelo título que deixou até as rodadas finais Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional em condições de chegar em primeiro, mas também pela luta que as equipes travaram para conseguir vaga na Libertadores, na Sul-Americana e para fugir do descenso. Vimos grandes jogos, de muita qualidade técnica, da 1ª à 38ª rodada. O sucesso de edição de 2024 nos deixa ainda mais empolgados para fazer do Brasileirão 2025 ainda melhor", acrescentou Ednaldo Rodrigues.

CONFIRA AS CINCO MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO:

1ª) 2023 - 26.519

2ª) 2024 - 25.773

3ª) 1983 - 22.953

4ª) 2019 - 22.601

5ª) 2022 - 21.646