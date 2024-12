Botafogo diz que não deu aval para nenhum clube falar com Artur Jorge e cita bônus generoso

Nesta segunda-feira, o Botafogo divulgou uma nota oficial em relação aos rumores de uma possível saída do técnico Artur Jorge. O clube carioca informou que não permitiu nenhum clube abrir negociações com o treinador e revelou que o português ganhará um bônus generoso devido ao sucesso esportivo em 2024.

Nos últimos dias, Artur Jorge despertou interesse do futebol árabe, mais precisamente do Al-Rayyan, do Catar. O técnico chegou a afirmar, em entrevista ao veículo português A Bola, que as propostas são tentadoras financeiramente.

Em nota, o Botafogo reafirmou o compromisso contratual que o treinador português tem com o clube e disse que espera que os próximos passos sejam resolvidos internamente. O técnico possui vínculo com o Glorioso até o final de 2025.

Artur Jorge foi contratado pelo Botafogo no início desta temporada e comandou a equipe nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o português acumula 33 vitórias, 14 empates e nove derrotas em 56 jogos à frente do clube carioca.

Esta é a segunda vez que um treinador do Botafogo sofre com assédio do futebol árabe em dois anos. Na última temporada, o também português Luís Castro deixou o Alvinegro para acertar com o Al-Nassr, da Árabia Saudita.

Veja a nota do Botafogo na íntegra

Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Artur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos:

1 - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;

2 - O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;

3 - Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;

4 - Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas.