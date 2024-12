Bahia empata com o Pumas em duelo de estreantes pela Brasil Ladies Cup

O primeiro dia da quarta edição da Brasil Ladies Cup, realizado neste domingo, registrou empate por 1 a 1 entre Bahia e Pumas, em partida válida pelo Grupo A, no Estádio do Canindé. O duelo foi especial para a equipe nordestina, uma vez que marcou a sua estreia em competições internacionais.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio das ações ofensivas. Embora o Bahia tenha controlado a posse de bola nos dez minutos finais, foi a equipe mexicana quem abriu o placar. Aos 43 minutos, Stephanie Ribeiro aproveitou um rebote e finalizou no canto direito da goleira Dida para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Bahia protagonizou as principais jogadas e chegou com perigo na meta da goleira Wendy. Logo aos 3 minutos, após bela triangulação, Ju Oliveira recebeu em profundidade, entrou na área e finalizou em cima da mexicana. Somente aos 25 minutos, após o árbitro marcar toque de mão dentro da área, Mila Santos foi para a cobrança e empatou o jogo.

Com o fim da primeira rodada do Grupo A, a seleção paraguaia lidera a chave com três pontos, seguida por Pumas e Bahia, ambos com um. O Avaí/Kindermann, zerado, é o lanterna. Os jogos do Grupo B começam nesta segunda-feira, com confrontos entre Grêmio e Sport, às 16h (de Brasília), e River Plate e Athletico-PR, às 20h.