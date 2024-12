Athletico-PR anuncia Maurício Barbieri como novo técnico para 2025

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Maurício Barbieri. O treinador de 43 anos comandará o Furacão durante a temporada de 2025.

O comandante iniciará a preparação para a próxima temporada do clube paranaense no dia 26 de dezembro. Além dele, também chega ao time o auxiliar técnico Maldonado.

O novo técnico do Athletico-PR acumula passagens por Flamengo, Vasco e RB Bragantino e está sem clube deste outubro deste ano, quando foi demitido do Juárez, do México.

Maurício Barbieri é o novo técnico da nossa equipe principal. O profissional inicia no dia 26 de dezembro a preparação do nosso Furacão para a temporada 2025. Bem-vindo! ????? ?? https://t.co/MxH34z5QoS#Athletico pic.twitter.com/G5dkjkcW7C ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 16, 2024

Barbieri ganhou destaque nacional quando foi treinador do Flamengo, em 2018. O técnico, no entanto, teve sucesso no RB Bragantino, clube que treinou de 2020 a 2022. Pelo Massa Bruta, ele foi vice-campeão da Sul-Americana e levou à equipe a Libertadores, em 2022.

O técnico assume a vaga de Lucho González, que deixou o Athletico-PR após o rebaixamento para a Segunda Divisão. Além da Série B, o Furacão jogará em 2025 o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil.