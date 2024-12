Ana Candiotto bate Camila Romero e conquista primeiro título no ITF W15 de Mogi das Cruzes

Neste domingo, a brasileira Ana Candiotto conquistou seu primeiro título de simples da carreira, em Mogi das Cruzes, ao vencer a equatoriana Camila Romero por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, na decisão do São Paulo Tennis Classic - Ano III, que durou 1h27min.

Como aconteceu ao longo da semana, Ana Candiotto começou a partida de forma avassaladora, impondo seu ritmo. Ela quebrou o serviço da adversária logo no primeiro game e precisou de apenas 24 minutos para fechar o primeiro set por 6/0.

"Muito feliz e agradecida pelo título, que é ainda mais especial por ser aqui no Brasil, onde pude jogar perto da minha família. Foi uma semana especial e consegui valorizar cada segundo dentro da quadra. Este foi um ano de mudanças, turbulento, mas terminar com o título é muito gratificante", comentou, emocionada.

No segundo set, a brasileira manteve a mesma determinação e, embalada pela torcida, que vibrava a cada ponto, conseguiu abrir 2 a 0. Somente no nono game disputado, Camila Romero conseguiu confirmar seu serviço e, na sequência, empatou o set em 2 a 2. Mesmo com o jogo mais equilibrado, Ana continuou mais decisiva nos pontos e levou a melhor no set jogado em 1h03min.

"Me senti bem durante toda a partida, e ter a torcida comigo fez muita diferença. Cada momento em que a energia baixava, eles me levantavam. No segundo set, na hora de fechar o jogo, foi complicado, passou um filme pela cabeça, um mix de emoções, mas estou muito feliz por ter conseguido me manter focada e conquistar o título", complementou Ana Candiotto.

Ana Candiotto também falou sobre o quanto essa conquista é significativa para seu desenvolvimento como atleta.

"Tínhamos como meta ganhar um título neste segundo semestre, e conseguir essa conquista me deixa ainda mais animada para o próximo ano", disse Ana, que completou falando sobre as expectativas para 2025. "São muito positivas. Estou muito feliz onde estou, com a minha equipe e com as pessoas que estão comigo. Acredito que tenho muito a evoluir nos próximos meses", finalizou.

Com o título, a brasileira somará 15 pontos no ranking e recebe a premiação de US$ 2,352. Camila Romero, pelo vice-campeonato, fica com 10 pontos e US$ 1,470.