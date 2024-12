Alvo do Flamengo, Róger Guedes briga por artilharia na liga do Catar

O Flamengo iniciou suas movimentações no mercado para 2025 e um nome veiculado como alvo do clube carioca é o de Róger Guedes. Há mais de dois anos no Al-Rayyan, do Catar, o atacante deixou o Brasil em alta ao sair do Corinthians em agosto de 2023.

Desde então, foram duas temporadas no Catar e números que fazem acreditar que o atacante não perdeu o ritmo no Oriente Médio. Em seu primeiro ano de disputa, Guedes terminou o campeonato como terceiro maior artilheiro, com 19 gols e cinco assistências em 22 jogos, enquanto sua equipe ficou em segundo lugar no torneio, dois pontos atrás do campeão. O desempenho fez com que fosse eleito o melhor jogador do país no período.

Nesta temporada, são oito gols em 11 partidas no campeonato do Catar, estando apenas apenas três gols atrás do líder na artilharia. No total, Guedes soma 11 tentos em 20 atuações e é, de longe, o artilheiro do time. A importância do atacante no Al-Rayyan é tamanha que ele foi substituído em apenas três oportunidades, sendo todas no final da partida.

No radar do Flamengo, Róger Guedes pode ser o primeiro reforço do clube para 2025. O Rubro-Negro, no entanto, precisará desembolsar grande quantia se quiser tirar o atacante do Catar, visto que ele tem contrato até julho de 2027 com o Al-Rayyan.

Revelado pelo Criciúma, Guedes já defendeu Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no Brasil, além do Shandong Taishan, da China.