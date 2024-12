'Quem não gostaria de jogar no Palmeiras?', diz atacante alvo do clube

O atacante Alex Arce, artilheiro da LDU, comentou sobre a possibilidade de jogar pelo Palmeiras. Ele entrou na mira do clube paulistas recentemente.

O que aconteceu

O Palmeiras sinalizou uma proposta de 4 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões) por Arce. A LDU respondeu com uma contraproposta de 6 milhões de dólares (R$36,8 milhões). As conversas não avançaram desde então.

Quem não gostaria de jogar no Palmeiras? Alex Arce à rádio Versus, do Paraguai

Arce tem um ponto em comum com o Palmeiras: Gustavo Gómez. Ele e o zagueiro jogam juntos na seleção do Paraguai. Segundo o atacante, o defensor é "uma pessoa muito boa".

O jogador foi o grande destaque da LDU na temporada. Ele marcou 35 gols em 44 jogos pelo clube equatoriano na campanha que terminou com o título local.

Arce esteve na mira do Corinthians recentemente. O atacante paraguaio foi alvo do rival do Palmeiras no meio da temporada, mas o clube acabou fechando com Memphis Depay.

Arce surgiu no Cerro Porteño e ainda passou por Rubio Ñú e Ameliano no futebol paraguaio. Ele defendeu o Independiente Rivadavia, da Argentina, antes de chegar à LDU.