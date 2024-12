"Torneio a vencer em 2025", afirma Flaco López sobre Mundial de Clubes

Neste sábado, em entrevista ao jornal Olé, da Argentina, o atacante Flaco López afirmou que o Palmeiras dará "toda importância" para o Mundial de Clubes de 2025 e usou a Liga dos Campeões como exemplo para justificar um possível título do Verdão.

"É o torneio a vencer em 2025, e o grupo vai dar toda importância para isso. Temos o Campeonato Paulista logo de cara, mas estamos de acordo que o Mundial é o que nos espera em 2025. Enfrentar grandes equipes europeias nos gera muita ilusão, e sabemos que podemos competir", declarou.

"São times que sempre se destacam, com grandes atletas, mas olha o que acontece na Champions League com o novo formato. Tem equipes de pouco potencial que vencem o Real Madrid. São partidas e temos que jogar. Tudo pode acontecer", completou.

O Alviverde conheceu, na última semana, o grupo em que está na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, entre o dia 15 de junho e 13 de junho do próximo ano. O Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.

Flaco foi titular do Palmeiras ao longo de grande parte da temporada. Das 61 partidas em que atuou, balançou as redes 22 vezes e distribuiu sete assistências, números que representam o ano mais goleador da carreira do argentino: "Não terminamos o ano como queríamos, infelizmente só conseguimos vencer o Paulista. Mas, pessoalmente, foi muito bom para mim. Foi o ano que mais joguei desde que cheguei aqui".

Contratado junto ao Lanús, o jogador também relembrou sua chegada ao clube paulista em 2022 e a competição pela posição: "Havia muita competição. Antes tinha o Merentiel, que está muito bem no Boca, Endrick, Rony... garotos da base também. Além disso, Abel utiliza apenas um jogador como centroavante", finalizou.