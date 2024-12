Thainá é decisiva, Fluminense vence Internacional nos pênaltis e é campeão da Copinha Feminina

Se o torcedor do Fluminense ficou decepcionado com a atuação do time principal masculino, as meninas de Xerém fecham o ano de uma forma diferente. O time carioca venceu o Internacional nos pênaltis por 5 a 3, após empatar em 0 a 0 no tempo normal, neste domingo, na Arena Pacaembu, e se tornou campeão da Copinha feminina.

A goleira Thainá, de 17 anos, defendeu um pênalti na decisão e foi um dos nomes do jogo. Ela começou a carreira no ataque, mudou de posição e se encontrou no gol. Após a partida, em entrevista à Federação Paulista de Futebol (FPF) ela disse que a troca "valeu a pena". "Eu to muito feliz, a gente trabalhou muito forte para conquistar esse título", completou a goleira, que fez defesas importantes ao longo da competição.

Outro nome de destaque foi a camisa 10, Rayka. Dos pés dela saíram os principais lances de perigo do Fluminense no jogo. A meio-campista ganhou o troféu de melhor jogadora da partida. "Só tenho que agradecer muito a Deus. Estou muito feliz de ajudar minha equipe. Não ganhamos no tempo normal, mas ganhamos nos pênaltis, e eu estou muito feliz", disse Rayka à FPF.

Do outro lado, o Internacional marcou mais presença no campo de defesa tricolor durante toda a partida. O ataque colorado, porém, não esteve em um dia inspirado e as jogadoras não criaram muitos lances de perigo. Analuyza e Julieta, principais nomes do ataque do Internacional, pararam na boa defesa do Fluminense na maior parte do jogo.

Enquanto o Inter povoava o campo, o clube carioca tentava sair no contra-ataque, mas também falhou no último passe, e não mostrou, durante o jogo, a mesma eficiência mostrada nos pênaltis. Com a persistência do 0 a 0, o jogo foi para os pênaltis.

O Fluminense abriu as cobranças com Leandra, que chutou sem chances para a goleira Mari Ribeiro. O mesmo aconteceu com a cobrança da atacante colorada Analuyza, que bateu forte e no alto do gol de Thainá. A segunda cobrança foi a decisiva. Enquanto o Fluminense acertou, Joana parou na defesa da goleira Thainá. O clube carioca acertou todas as cobranças seguintes e levou a taça pela primeira.

Esta é apenas a segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina. No ano passado o Flamengo foi o campeão, na estreia do torneio, ao vencer o Botafogo por 2 a 0 com gols de Mariana e Pimenta. As competições de base são uma reivindicação histórica do futebol feminino, por serem importantes para o desenvolvimento das jogadoras e da modalidade. Para efeito de comparação, a Copinha masculina existe desde 1969 e vai para a sua 56ª edição em 2025.