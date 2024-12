Neymar garante retorno à Seleção em 2025 e revela em qual equipe deseja disputar o Mundial de Clubes

Neste domingo, o atacante Neymar concedeu uma entrevista para a RMC Sport, da França, e garantiu que irá retornar à Seleção Brasileira em 2025. A última partida com a Amarelinha foi contra o Uruguai, no dia 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Com certeza estarei de volta. Estou ansioso. Já era para eu ter ido em novembro, mas depois de uma conversa com o treinador, ele decidiu não me convocar, mas na próxima com certeza estarei junto com a Seleção Brasileira", afirmou.

"Estou ansioso de voltar, não há nada melhor que representar seu país. A gente espera melhorar, a equipe vem em evolução, são garotos novos que possuem um potencial muito grande, e espero que eles possam atingir esse potencial o mais rápido possível", concluiu.

O brasileiro também comentou que deseja jogar o próximo Mundial de Clubes pelo Al Hilal, clube que está hoje.

"Eu quero fazer uma boa temporada com o Al Hilal. Estou me recuperando de uma lesão muito grave, mas ainda tenho o segundo semestre inteiro para poder jogar, e é isso que eu quero, me recuperar, me fortalecer, melhorar minha condição física, participar dos jogos e disputar o Mundial de 2025 pelo Al Hilal, pois sei a importância que a competição tem para o clube", finalizou.