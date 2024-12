João Lucas Reis conquista a Procopio Cup e ganha convite para o Rio Open

João Lucas Reis, atual número 401 do mundo, conquistou, neste domingo, o título da Procopio Cup, em São Paulo. Por 7/5, 1/6 e 6/4, o pernambucano de 24 anos derrotou o veterano Daniel Dutra da Silva (36 anos, #304 do ranking) e, além de levantar o troféu, ganhou um convite para o qualifying do Rio Open.

Diante de arquibancadas cheias na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, Reis começou sua arrancada no fim do primeiro set, depois de ver o paulista Dutra da Silva, jogando em casa e com a família comparecendo em peso, abrir 5/2. Danielzinho, contudo, cometeu seguidos erros não forçados quando sacou para o set, em 5/3, e abriu as portas para a reação do rival.

Reis, então, sacou bem para fechar o primeiro set e, mesmo depois de uma segunda parcial dominada por Dutra sa Dilva, começou o set decisivo jogando bem, sem dar chances em seus games de saque. Na reta final, foi Danielzinho quem bobeou. Sacando em 4/5, voltou a cometer seguidos erros e perdeu o saque e o jogo.

Com o convite, João Lucas Reis disputará o qualifying do Rio Open pela terceira vez. Ele esteve presente nas últimas duas edições do torneio carioca, sempre no quali, e foi derrotado na primeira rodada em ambas oportunidades.

A campanha na Procopio Cup:

Reis 2 x 0 José Pereira - 6/1 e 6/2

Reis 0x 2 Pedro Sakamoto - 7/6 e 6/2

Reis 2 x 1 Pedro Boscardin - 6/3, 4/6 e 10/6

Reis 2 x 1 João Schiessl - 5/7, 6/3 e 6/4

Reis x Dutra da Silva - 7/5, 1/6 e 6/4.