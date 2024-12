Azarão dá nocaute chocante em rival mexicano que lutava em casa; assista

O francês Bruno Surace estreou no boxe fora de seu país com um nocaute, no mínimo, espetacular sobre o popular Jaime Munguía, um dos principais boxeadores mexicanos (assista abaixo).

O que aconteceu

Os dois duelaram em Tijuana, no México, em um evento protagonizado no Estádio Caliente.

Munguía era o grande favorito. O mexicano tinha um cartel com 44 vitórias e apenas uma derrota — ocorrida para o compatriota e campeão mundial Saúl "Canelo" Alvarez no ano passado.

Surace, por outro lado, fazia sua estreia fora dos ringues da França. O europeu não lutava há mais de um ano e era cotado como "azarão" do embate.

A luta caminhava para uma tranquila vitória do mexicano, que castigou o adversário por cinco rounds em meio à empolgação do público local.

No 6° round, no entanto, Surace surpreendeu, saiu da defensiva e nocauteou o rival com um golpe espetacular. Munguía até tentou retomar o combate, mas os árbitros cravaram o fim do confronto e murcharam os presentes ao Estádio Caliente.

Assista ao golpe: