Adriano marca dois gols em despedida e vai às lágrimas com homenagens no Maracanã

O Estádio do Maracanã recebeu uma partida mais do que especial na tarde deste domingo. Adriano, apelidado como Imperador, reuniu ex-companheiros do Flamengo e amigos da Itália para um jogo festivo que marcou sua despedida do futebol.

O amistoso contou com nomes de peso e ídolos do time rubro-negro, como Zico, Romário, Petkovic e Djalminha. Do outro lado, Marco Materazzi era uma das estrelas do time Amigos da Itália, que trazia ex-colegas de Adriano durante sua passagem pelo país europeu.

O primeiro tempo foi equilibrado e não teve nenhum gol. Todavia, na etapa final, as equipes engrenaram e anotaram muitos tentos no Maracanã. A partida terminou em 4 a 3 para as lendas do Flamengo.

Adriano jogou um pouco para cada lado e balançou as redes duas vezes, anotando um gol para cada time. O seu filho Adrianinho defendeu a equipe 'italiana' e também guardou um tento, muito comemorado pelo pai.

O Imperador, aliás, se emocionou do início ao final do evento. Ele entrou no campo ao lado de sua mãe e da avó, mas recebeu diversas outras homenagens ao longo da partida.

A mais emocionante delas ocorreu por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Os telões do Maracanã exibiram um vídeo do falecido pai de Adriano, Almir, gerado por inteligência artificial. O áudio imitava a voz de Almir, que dizia a Adriano para que ele "vestisse a camisa do Flamengo para se despedir".

O ex-jogador, então, colocou a camisa do clube de seu coração e deu uma volta olímpica no estádio aos cantos de: "O Imperador voltou". Após o apito final, ele ainda recebeu uma placa das mãos de Zico.

"O importante é ter meus amigos, o carinho que eles têm por mim. Nem tanto por mim, mas esse carinho, esse amor que eles têm por mim. Isso está gravado no meu coração. Estou muito feliz. Vai ficar gravado para o resto da minha vida, da minha família. Posso falar que valeu", disse Adriano à reportagem da TV Globo.

Adriano, atualmente aos 42 anos, iniciou sua carreira no Flamengo e passou por Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma na Itália. Ele ainda atuou por Corinthians, São Paulo e Athletico-PR no Brasil e teve uma passagem relâmpago pelo Miami United, dos Estados Unidos. Foi pelo time norte-americano, inclusive, que ele havia realizado sua última partida oficial, diante do Las Vegas City, em 2016.

Pela Seleção Brasileira, participou da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações, no ano seguinte.