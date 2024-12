Verstappen prevê 'luta apertada' em 2025 e diz que Red Bull merecia o título de construtores

Presente na cerimônia de premiação da FIA, realizada nesta segunda-feira, em Kigali, capital da Ruanda, Max Verstappen se mostrou otimista com a temporada 2025, mas previu uma dura briga pelo pentacampeonato da Fórmula 1. O holandês acredita que poderá ter seu reinado ameaçado.

"Sabemos muito no que temos que trabalhar para o próximo ano. Estou muito animado com isso também, porque parece que vai ser uma luta apertada entre muitas equipes", disse o piloto após lamentar a perda do título no Mundial de Construtores, vencido pela McLaren.

"Tivemos uma corrida um pouco difícil no meio da temporada, mas mesmo quando estávamos sob pressão e tendo momentos difíceis, acho que a equipe realmente ficou unida. Não entramos em pânico, o que poderia ser feito facilmente, eu acho, nesses tipos de situações.No final das contas, estou muito orgulhoso de todos na equipe também. É claro que não estamos aqui como campeões de construtores, mas, de certa forma, acho que merecíamos um pouco mais nesse campeonato", completou.

O holandês não escondeu a alegria ao ser listado como um dos maiores vencedores da Fórmula 1. Ele está atrás apenas de Juan Manuel Fangio (cinco títulos), Michael Schumacher e Lewis Hamilton (ambos com sete).

"Às vezes você tem sorte na vida, você está no lugar certo na hora certa. Claro, como motorista, você precisa aproveitar isso e, felizmente, consegui fazer isso ao mesmo tempo. Mas é incrível, quatro títulos, é definitivamente incrível. Claro, também espero que não pare aqui e espero que possamos ter sucesso por um longo período de tempo. Você já podia ver que este ano a competição está muito próxima", afirmou.

Por fim, Verstappen analisou também as mudanças que ocorrerão em 2026, o que pode deixar a F-1 imprevisível. "Novamente, em 26, muita coisa vai mudar e talvez algumas outras equipes sejam competitivas novamente. No momento, acho que é muito importante apenas aproveitar o momento, ter orgulho do que conquistamos como equipe e tentaremos novamente no próximo ano", finalizou.

Os pilotos terão um longo tempo de folga antes do início da temporada 2025. Eles voltam às pistas apenas no dia 16 de março, para o Grande Prêmio da Austrália, o primeiro do calendário.