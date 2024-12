Titular do Atlético-MG atrai interesse do River Plate para 2025

O zagueiro Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG, está entre as opções do River Plate para a temporada de 2025, segundo o canal TyC Sports, da Argentina. O jogador é um pedido pessoal do técnico Marcelo Gallardo.

A diretoria do Galo aguarda uma proposta oficial da equipe argentina, que terá que desembolsar uma quantia de dinheiro, já que o jogador possui contrato com o Atlético até dezembro de 2025.

Após ser eliminado na semifinal da Copa Libertadores para o próprio clube mineiro, o River Plate quer montar uma equipe ainda mais competitiva para 2025 e o zagueiro de 33 anos está entre os planos de Gallardo.

Battaglia participou de 56 jogos nesta temporada e marcou quatro gols. O argentino foi peça fundamental para o técnico Gabriel Milito, atuando como titular durante a maioria de 2024.