Técnico do Botafogo, Artur Jorge interessa a clube do Catar

A possibilidade de perder um técnico para o mundo árabe volta a preocupar o Botafogo. Desta vez, o Al-Rayyan, do Catar, aparece como interessado em Artur Jorge, comandante da equipe que venceu recentemente o Brasileirão e a Libertadores.

A informação sobre o assédio ao treinador é do jornalista Thiago Franklin. Artur Jorge saiu de férias após a participação do time na Copa Intercontinental ? derrotado pelo Pachuca, do México ? e deixou seu futuro indefinido.

"Vou voltar a Portugal de férias e só. Ainda não conversei com o Textor (sobre o futuro)", disse o português no desembarque desta sexta-feira no Rio de Janeiro.

Presentes no aeroporto, os torcedores do Botafogo pediram a permanência de Artur Jorge. "É fantástico, a mesma situação no estádio quando vencemos. É um reconhecimento pelo trabalho que fizemos, pelo que entregamos ao povo. Não posso estar mais feliz", emendou o treinador.

No ano passado, o Botafogo perdeu o técnico Luís Castro durante o Brasileirão. Na ocasião, o português aceitou a oferta para dirigir o Al Nassr, da Arábia Saudita.