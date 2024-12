Campeã olímpica lidera, e Rayssa terá 4 japonesas em final do Super Crown

Já classificada para a final do Super Crown, Rayssa Leal acompanhou de perto o domínio japonês na classificatória realizada na manhã deste sábado (14), no Ginásio do Ibirapuera (SP). A atual campeã olímpica de skate street Coco Yoshizawa liderou, as compatriotas Yumeka Oda e Momiji Nishiya completaram o "pódio" e também garantiram vaga na decisão, que acontece neste domingo (15).

O que aconteceu

Além de Rayssa, a final contará com quatro japonesas e a australiana Chloe Covell. Liz Akama garantiu vaga pelo ranking mundial, enquanto Yoshizawa, Oda e Nishiya avançaram pelo classificatório. As três primeiras colocadas do ranking da Street League foram direto para a disputa do título.

E a brasileira não terá vida fácil na briga pelo tricampeonato, já que enfrentará as duas campeãs olímpicas. Coco Yoshizawa levou o ouro em Paris 2024, enquanto Nishiya ficou com o lugar mais alto do pódio em Tóquio 2020.

Yoshizawa liderou a competição com 31,4. Oda somou 31,3 e Nishiya fez 29,1. A pontuação é formada pela soma das quatro melhores notas das atletas, sendo em volta ou manobras.

A final acontece neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.[

Veja as finalista do Super Crown: