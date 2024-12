São Paulo e Flamengo avançam à semifinal da Adidas Cup sub-16

Dois times brasileiros conseguiram um resultado importante na disputa da Adidas Cup sub-16. Na manhã deste sábado, São Paulo e Flamengo carimbaram a classificação para a semifinal do evento disputado no CT George Helal (Ninho do Urubu).

O Tricolor do Morumbi terminou como líder do grupo B, com 12 pontos. Na última rodada da primeira fase da Adidas Cup, os são-paulinos venceram o Arsenal, da Inglaterra, por 3 a 1.

Para o Flamengo, a vaga veio com a vitória sobre o Santos Laguna (MEX) por 3 a 1. Os gols foram marcados por Ryan Roberto, Diego e Jhefinho. O Rubro-Negro ficou em segundo lugar no grupo A.

Na semifinal da Adidas Cup 2024, São Paulo e Flamengo irão se enfrentar neste domingo. Os outros semifinalistas são Dinamo Zagreb, da Croácia, e Arsenal, da Inglaterra.