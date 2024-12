Santos perde quatro posições no ranking da CBF

A CBF divulgou nesta sexta-feira o Ranking Nacional de Clubes 2025, que definiu os melhores times do Brasil com base na última temporada. Recém-promovido à Série A, o Santos perdeu quatro posições na tabela.

No ranking de 2025, o Alvinegro Praiano ficou na 12ª colocação, com 11.096 pontos, mesmo com o rebaixamento à Série B. Na lista atual, o Peixe aparece na 16ª posição, com 9.264 pontos.

O time praiano é o quinto melhor paulista na tabela. São Paulo (2º), Palmeiras (3º), Corinthians (4º) e RB Bragantino (14º) são os demais clubes do estado no top-2o da lista.

Com o título da Segunda Divisão, o Santos também garantiu presença na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa do torneio, os confrontos são decididos em sorteio, e ranking da CBF é levado em consideração.

De acordo com o regulamento da entidade, os 16 melhores clubes posicionados no ranking que estejam participando a Copa do Brasil estão inseridos no pote 1. Os times de 17º a 32º lugar estão no pote 2. Assim, o Peixe já está automaticamente no primeiro bloco.