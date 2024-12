Qual dos nomes especulados fora do São Paulo faria mais falta? Vote!

O São Paulo terá de se adequar a uma nova política financeira a partir de 2025. Com isso, o clube precisará se desfazer de alguns jogadores para lucrar com vendas e aliviar a folha salarial. Nomes como Luciano, Arboleda e Rodrigo Nestor vêm sendo especulados fora do Morumbi.

Os três jogadores foram titulares absolutos no ano passado, sendo importantes para a conquista da Copa do Brasil de 2023. Nestor foi o único que perdeu prestígio com a chegada de Zubeldía pelo fato de ter sofrido uma lesão que o fez ficar afastado dos gramados nos primeiros meses da atual temporada.

De qualquer forma, todos conquistaram o status de ídolos são-paulinos com o título inédito da Copa do Brasil. Agora, porém, a trajetória deles com a camisa tricolor pode estar perto do fim. Mas, afinal, quem faria mais falta ao time de Zubeldía?