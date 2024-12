Palmeiras supera São Paulo na final do Paulistão sub-12 e encerra competição com 100% de aproveitamento

Neste sábado, em confronto válido pela final do Campeonato Paulista sub-12, o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, venceu por 1 a 0 e e terminou a competição com 100% de aproveitamento. Luiz Galhotto foi quem balançou as redes para o Verdão.

Ao longo da competição, a equipe Alviverde da categoria disputou 19 partidas, das quais venceu 17 e empatou duas. O clube também registrou a impressionante marca de 69 gols marcados e apenas dez sofridos (saldo de 59 tentos).

Luiz Galhotto, autor do gol que consagrou o título palmeirense, foi o artilheiro do time no campeonato, com 16 gols anotados.

Em 2024, além da conquista da segunda edição do Paulistão sub-12, o Palmeiras também foi campeão da IberCup e da Sanca Cup.