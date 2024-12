Pachuca x Al-Ahly: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Intercontinental

Neste sábado, o Pachuca, do México, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no Estádio 974, em Doha, no Catar. O jogo é válido pela semifinal da Copa Intercontinental da Fifa e começa às 14h (de Brasília).

Nas quartas de final, o Pachuca eliminou o Botafogo com um triunfo de 3 a 0, enquanto o Al-Ahly derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, também pelo placar de 3 a 0.

Quem passar desta semifinal encara o Real Madrid, já garantido na grande decisão.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo, SporTV e CazéTV.

Prováveis escalações

Pachuca: Moreno; Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondón



Técnico: Guillermo Almada

Al-Ahly: El Shenawy; Tawfik, Rabia, Dari e Attiat Allah; Nabil Koka e El Soleya; Taher Mohamed, Kafsha e Ashour; Abou Ali



Técnico: Marcel Koller

Arbitragem

O jogo será apitado por Alireza Faghani, com os assistentes Anton Shchetinin e Ashley Beecham. No comando do VAR, estará Khamis Al Marri.