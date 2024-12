Judô: golpe que tirou medalha de Rafaela Silva em Paris volta a valer

O golpe que tirou a medalha de bronze de Rafaela Silva nos Jogos de Paris voltou a ser permitido.

O que aconteceu

Rafaela Silva foi desclassificada da luta contra a japonesa Funakubo após utilizar a cabeça para derrubar a adversária, um golpe conhecido como 'mergulho' que até então estava proibido no judô. Uma revisão do VAR do lance determinou a desqualificação da brasileira.

A Federação Internacional de Judô (IFJ) divulgou novas regras nesta sexta-feira (13), sendo que o fim da punição por 'mergulho de cabeça' foi a grande novidade.

No último ciclo, não era permitido que os atletas colocassem a cabeça para fazer qualquer tipo de defesa, ou ainda executasse um ataque com a cabeça no chão. A eliminação de Rafaela Silva gerou polêmica em Paris.

Outra novidade é a volta do Yuko, pontuação dada ao atleta que imobiliza o rival por cinco segundos. O golpe estava extinto desde 2017.

As provas internacionais de Judô, já com as novas regras, começam em fevereiro de 2025, com o Grand Slam de Paris.

Como Rafaela foi eliminada em Paris

Ambas as atletas estavam com dois shidos, isto é, punições. Quem tomasse o terceiro perderia. Mas o golpe de Rafaela foi revisado por foi considerado um mergulho de cabeça, que tocou o solo.

A regra criada pela Federação Internacional de Judô em 2023 determinou que quem usar a cabeça no solo no chão porque seria penalizado com hansoukúu-make. Ou seja, seria eliminado.

A decisão foi tomada depois de uma revisão de VAR. No judô, o árbitro de vídeo funciona como auxiliar direto do juiz principal. Quando o árbitro principal toma uma decisão, os dois que estão no vídeo podem revisar imediatamente.

No caso de Rafaela Silva, o árbitro fez um sinal de que haveria VAR. Mas quem faz a revisão são os juízes na mesa. A imagem de Rafaela Silva foi mostrada com o toque da cabeça no chão. Então, o árbitro fez um sinal de mergulho para explicar a desqualificação.