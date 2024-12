Ídolo do Corinthians, Neto tem busto inaugurado no Parque São Jorge

Grande ídolo do Corinthians, o apresentador e ex-jogador Neto teve um busto em sua homenagem inaugurado no Parque São Jorge, sede social do clube paulista. O evento aconteceu na manhã deste sábado, contando com a presença do próprio Neto e do presidente do Timão, Augusto Melo.

A legenda do busto de Neto, grande destaque do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro da história do Corinthians, reforçou seu apelido de "Xodó da Fiel", salientando as 228 vezes em que o ex-jogador vestiu a camisa alvinegra.

"Homenagem do Sport Club Corinthians Paulista: José Ferreira Neto. Xodó da Fiel, honrou a camisa do Corinthians em 228 jogos, marcando 80 gols. Herói de uma geração que testemunhou o título de campeão Brasileiro de 1990", diz a legenda do busto de Neto no Parque São Jorge.

Com um tom descontraído, mas emocionado, Neto agradeceu a todos os presentes e destacou sua relação com a imprensa, citando com carinho a Gazeta Esportiva.

"Sabe o que a minha mulher falou? Que eu não era tão bonito assim na época (risos). Fiquei mais bonito no busto, mas o que é ainda mais bonito é a relação que eu fiz com vocês da imprensa. Obrigado a todos, a Gazeta também, onde eu ia fazer o Mesa Redonda, muito obrigado", disse Neto, ao fim do evento de inauguração de seu busto no Parque São Jorge.

Neto chegou ao Corinthians em 1989, vindo do rival Palmeiras. Em seu segundo no ano no Timão, foi o principal nome do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990. Sua primeira passagem durou até 1993, retornando ao clube do Parque São Jorge em 1996, já próximo do fim da carreira. O ex-jogador ainda fez parte do elenco campeão do paulistão de 1997.