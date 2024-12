Hansi Flick espera que Ronald Araújo volte a jogar contra o Leganés, por La Liga

Com o objetivo de manter a ponta do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Leganés neste domingo, no estádio Olímpic Lluís Companys. Para o duelo, o técnico Hansi Flick espera poder voltar a contar com o zagueiro Ronald Araújo, que não atua desde julho por conta de uma lesão sofrida durante a última Copa América.

"O plano é que ele possa jogar alguns minutos, mas não sei se ele será titular. Não sei quantos minutos ele jogará. Talvez ele esteja nos onze iniciais. O plano é que ele seja capaz de jogar. Ele pode fazer isso e está pronto", disse Hansi Flick, durante uma coletiva de imprensa.

O treinador do Barça também falou sobre a importância de recuperar jogadores lesionados, dando à equipe mais repertório nos jogos.

"É normal que quando você volta de uma lesão precise de algum tempo antes de voltar ao mais alto nível. Ansu Fati já treinou com a equipe. Araújo pode jogar, o que é um passo à frente. Ele está em boa forma. o trabalho físico é muito bom. O que é importante para as lesões é que elas possam se recuperar perfeitamente. Cuidamos dos jogadores, nós os protegemos. Espero que possamos ajudá-los a dar ainda mais", falou Hansi Flick.

Com 38 pontos em 17 jogos, o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol. O duelo contra o Leganés neste domingo acontece a partir das 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da competição.