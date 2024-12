Dupla do Corinthians promove jogo beneficente no Rio de Janeiro e atende torcedores mirins

O atacante Talles Magno e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, promoveram um jogo beneficente neste sábado, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro.

O evento realizado pela dupla tinha como objetivo arrecadar alimentos para instituições de caridade. A partida, aliás, foi aberta ao público, com entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

O jogo festivo, ainda, contou com a presença de outros atletas do Timão, como Raniele e Matheuzinho. O jovem meia do Flamengo, Matheus Gonçalves, também participou do evento, assim como Caio Alexandre e Jean Lucas, meias do Bahia, e o cantor de rap L7nnon.

Após a partida, Talles e Hugo atenderam os torcedores mirins e fizeram a alegria da criançada. Eles autografaram até mesmo as camisas de rivais como o Flamengo e Fluminense.

Os jogadores foram dois dos destaques do Corinthians nesta temporada. Ambos chegaram na metade do ano e foram fundamentais para a arrancada que tirou o time da zona de rebaixamento no Brasileirão e o levou à Libertadores.