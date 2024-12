Dirigente do Al-Hilal comenta possível interesse em CR7 para Super Mundial

Cristiano Ronaldo no Al-Hilal para a disputa do Super Mundial de 2025? Para o CEO do clube saudita, Esteve Calzada, a especulação não passa de "ficção científica". Questionado sobre uma possível contratação do atacante — atualmente no Al-Nassr — para substituir Neymar, o dirigente negou qualquer interesse.

Soa como ficção científica. [...] CR7 não é nosso jogador, então é muito difícil comentar isso. Ele não está livre no mercado no momento, então não é bom falar sobre esse assunto. Esteve Calzada, ao portal GiveMeSport

O que aconteceu

O futuro incerto de Neymar no Al-Hilal levantou especulações sobre a possível vinda de CR7. O português tem contrato com o Al-Nassr até julho de 2025 e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.

A movimentação teria como objetivo reforçar a equipe para o Super Mundial de Clubes. O Al-Hilal está no Grupo H, assim como Rea Madrid, Pachuca (MEX) e RB Salzburg. O Al-Nassr não se classificou para o torneio continental.

A transferência também permitiria o reencontro entre Messi e CR7. Pelo chaveamento, eles só poderiam se encontrar em uma eventual final. O último embate entre eles aconteceu em janeiro de 2023, em amistoso entre PSG e um combinado de Al-Nassr e Al-Hilal.

A tendência, porém, é que o atacante de 39 anos renove com o seu atual clube até 2026. A informação é do portal GiveMeSport.

Veja os grupos do Super Mundial de 2025

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

León (MEX)

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg

Chaveamento do mata-mata

Oitavas

1º Grupo A x 2º Grupo B

1º Grupo C x 2º Grupo D

1º Grupo E x 2º Grupo F

1º Grupo G x 2º Grupo H